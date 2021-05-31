Ратас на встрече с Тихановской: принудительная посадка гражданского самолета — теракт со стороны государства

”Мы по-прежнему внимательно и с поддержкой следим за борьбой народа Беларуси за свободное и демократическое будущее, — сказал Ратас. — Принудительная посадка гражданского самолета и, таким образом, создание угрозы для жизни пассажиров и экипажа — неприемлемы. Совершенно ясно, что это — нарушение международного права и террористический акт со стороны государства. На такие действия необходимо реагировать четко и уверенно”.

Ратас подчеркнул, что Эстония продолжает поддерживать внимание к ситуации в различных международных организациях. Спикер Рийгикогу подтвердил, что Эстония требует без условий освободить активиста оппозиции Романа Протасевича, задержанного в Беларуси 23 мая, и других политических заключенных. Также Эстония поддерживает организацию свободных и справедливых выборов в Беларуси.

Тихановская представила обзор последних событий в Беларуси и привела возможности, как международное сообщество могло бы поддержать гражданское общество Беларуси. Она отметила поддержку независимости Беларуси, деятельность Эстонии в Совете безопасности ООН и продуманно направленные санкции.

Также Тихановская встретится с членом Рийгикогу Урмасом Рейнсалу и с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном.