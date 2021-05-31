31.05.2021, 14:30
Посмотрите в 17 часов на небо! Бомбардировщик США совершит полет над Таллинном и Эмари(21)
Цель миссии - продемонстрировать солидарность в рамках НАТО и готовность развивать сотрудничество.
В ходе миссии бомбардировщики США пролетят в течение одного дня над 30 странами НАТО.
Совершающий полет над Европой бомбардировщик вылетит с базы в Испании. Во время миссии будет производится дозаправка самолета в воздухе, его будут сопровождать другие самолеты союзников.
Подобных миссий в Европе в сотрудничестве с союзниками с 2018 года было свыше 200.