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Звери
31.05.2021, 20:05
ВИДЕО | Медведь метит территорию в Харьюмаа
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Одна из расположенных в Харьюмаа камер наблюдения запечатлела, как бурый медведь трется о деревья и ветки. Таким образом он метит свою территорию.
Соответствующую запись опубликовал Союз охотников Эстонии.
Смотрите видео!
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