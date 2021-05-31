Звери
31.05.2021, 20:05

ВИДЕО | Медведь метит территорию в Харьюмаа

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Одна из расположенных в Харьюмаа камер наблюдения запечатлела, как бурый медведь трется о деревья и ветки. Таким образом он метит свою территорию.

Соответствующую запись опубликовал Союз охотников Эстонии.

Смотрите видео!

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