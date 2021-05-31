Футзал Украины: определены лауреаты сезона
Как никогда ожесточенная борьба шла за звание «Лучшего игрока» сезона. Буквально балл в балл шло трио «урагановских» сборников, но Даниил Абакшин сумел опередить своих партнеров, набрав в итоге 25 баллов (4 первых места + 4 вторых + 5 третьих).
Почетное второе место у Ярослава Лебедя с результатом в 23 пункта (6 + 1 + 3). Как видим, Ярослав занял больше первых мест, но Даниил чаще фигурировал в анкетах респондентов.
На третьем месте капитан «Урагана» Николай Микитюк - 22 балла (5 + 3 + 1).
Что интересно, конкуренцию трио «драконов» составил Петр Шотурма ( «Продексим»), который пропустил всю концовку сезона из-за перелома ноги - 21 зачетный пункт (4 + 3 + 3).
5. Рониньо ( «Продексим») - 10 (1 + 3 + 1)
6. Евгений Серый ( «ХИТ») - 9 (1 + 3 + 0)
7. Александр Педяш ( «ХИТ») - 6 (0 + 2 + 2)
8-9. Даниэл ( «Продексим») - 3 (1 + 0 + 0)
8-9. Евгений Жук ( «ХИТ») - 3 (0 + 1 + 1)
10-12. Николай Белоцерковец ( «Продексим») - 2 (0 + 1 + 0)
10-12. Клаудиньо ( «Продексим») - 2 (0 + 1 + 0)
10-12. Александр Сухов ( «ХИТ») - 2 (0 + 0 + 2)
13-16. Олег Легендзевич ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)
13-16. Тарас Кузь ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)
13-16. Марьян Пелех ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)
13-16. Артем Фаренюк ( «Ураган») - 1 (0 + 0 + 1)
При определении лучшего игрока чемпионата респонденты в своих анкетах назвали фамилии 15 полевых игроков и 1 вратаря. Больше всех игроков в список номинантов делегировал херсонский «Продексим» - 5, за ним следуют «Ураган» (Ивано-Франковск) и «ХИТ» (Киев) - по 4, «Энергия» (Львов) - 3. Итак, были названы игроки только из первого квартета команд.
В определении «лучшего тренера» и «лучшего молодого игрока» все опрошенные были почти единодушны.
«Лучшим тренером» беспрекословно стал наставник свежеиспеченных чемпионов Максим Павленко. За него отдали свои голоса 20 респондентов. Еще один голос получил Валерий Легчанов.
«Лучшим молодым игроком» назвали еще одного представителя «Урагана» Марьяна Масевича. За него отдали свои голоса 13 представителей средств массовой информации. 5 голосов набрал 17-летний Ростислав Семенченко из «ИнБев» и еще один голос достался его партнеру по команде Денису Бланку.
«Лучшим вратарем» стал Кирилл Ципун из «Продексима», который из-за травмы пропустил полуфинальную и финальную серии плей-офф. В этой номинации участники опроса назвали аж 7 фамилий, но реальную конкуренцию победителю мог составить только Роман Колток ( «Ураган») с пятью голосами.
В номинации «Открытие чемпионата» больше голосов (8) набрал дебютант высшего дивизиона из киевского «ХИТа» Игорь Чернявский.