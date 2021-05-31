Футзал Украины: определены лауреаты сезона

Как никогда ожесточенная борьба шла за звание «Лучшего игрока» сезона. Буквально балл в балл шло трио «урагановских» сборников, но Даниил Абакшин сумел опередить своих партнеров, набрав в итоге 25 баллов (4 первых места + 4 вторых + 5 третьих).

Почетное второе место у Ярослава Лебедя с результатом в 23 пункта (6 + 1 + 3). Как видим, Ярослав занял больше первых мест, но Даниил чаще фигурировал в анкетах респондентов.

На третьем месте капитан «Урагана» Николай Микитюк - 22 балла (5 + 3 + 1).

Что интересно, конкуренцию трио «драконов» составил Петр Шотурма ( «Продексим»), который пропустил всю концовку сезона из-за перелома ноги - 21 зачетный пункт (4 + 3 + 3).

5. Рониньо ( «Продексим») - 10 (1 + 3 + 1)

6. Евгений Серый ( «ХИТ») - 9 (1 + 3 + 0)

7. Александр Педяш ( «ХИТ») - 6 (0 + 2 + 2)

8-9. Даниэл ( «Продексим») - 3 (1 + 0 + 0)

8-9. Евгений Жук ( «ХИТ») - 3 (0 + 1 + 1)

10-12. Николай Белоцерковец ( «Продексим») - 2 (0 + 1 + 0)

10-12. Клаудиньо ( «Продексим») - 2 (0 + 1 + 0)

10-12. Александр Сухов ( «ХИТ») - 2 (0 + 0 + 2)

13-16. Олег Легендзевич ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)

13-16. Тарас Кузь ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)

13-16. Марьян Пелех ( «Энергия») - 1 (0 + 0 + 1)

13-16. Артем Фаренюк ( «Ураган») - 1 (0 + 0 + 1)

При определении лучшего игрока чемпионата респонденты в своих анкетах назвали фамилии 15 полевых игроков и 1 вратаря. Больше всех игроков в список номинантов делегировал херсонский «Продексим» - 5, за ним следуют «Ураган» (Ивано-Франковск) и «ХИТ» (Киев) - по 4, «Энергия» (Львов) - 3. Итак, были названы игроки только из первого квартета команд.

В определении «лучшего тренера» и «лучшего молодого игрока» все опрошенные были почти единодушны.

«Лучшим тренером» беспрекословно стал наставник свежеиспеченных чемпионов Максим Павленко. За него отдали свои голоса 20 респондентов. Еще один голос получил Валерий Легчанов.