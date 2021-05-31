Департамент напоминает: использование ”синего топлива” в частных транспортных средствах запрещено

По словам ведущего налогового аудитора НТД Кристы-Марии Алас, незаконное использование топлива со специальной маркировкой сократилось по сравнению с предыдущими годами, однако, согласно анализу рисков НТД, за первые четыре месяца этого года налоговые убытки Эстонии, проистекающие из этого, оценивались почти в 400 000 евро. За четыре месяца этого года НТД выявил 27 случаев, где в баках транспортных средств использовалось дизельное топливо специального назначения. В общей сложности из-за неправильного использования дополнительно было задекларировано 22 136 литра дизельного топлива со специальной маркировкой.

”Дизельное топливо, облагаемое по льготной ставке, является мерой поддержки для сельскохозяйственных производителей и профессиональных рыбаков, которую оплачивают все налогоплательщики Эстонии. Поэтому запрещено заправлять таким дизельным топливом транспортные средства, а также использовать его, например, в грузоперевозках, на лесозаготовительных работах, при уборке дорог, для топки”, — сказала она. ”Следы использования ”синего топлива” долго сохраняются в топливном баке и во время проверок наши чиновники легко распознают его”, — сказала Алас.

НТД планирует продолжить проверки по использованию топлива со специальной маркировкой, чтобы напомнить водителям механических транспортных средств об условиях использования дизельного топлива со специальной маркировкой.

Примеры о том, в каких случаях разрешено использование дизельного топлива со специальной маркировкой, можно найти на веб-сайте НТД.