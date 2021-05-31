Статистика страхования в период коронавируса: меньше спортивных травм, больше бытовых несчастных случаев
Компания ERGO получает в среднем 120 уведомлений о несчастных случаях в месяц, а средняя сумма ущерба составляет 250 евро. ”Наиболее распространены бытовые несчастные случаи, на которые приходится две трети всех происшествий. Поскольку за последний год с небольшим людям пришлось проводить больше времени в изоляции, дома происходит больше несчастных случаев, чем обычно”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Например, она вспомнила случай, когда у человека из рук выскользнул ящик с землей и упал на ногу, раздавив три пальца. Также имел место несчастный случай, когда человек вывихнул пальцы, запутавшиеся в поливочном шланге. Пострадавший не мог работать две недели. Кроме того, был зафиксирован случай, когда собака резко потянула поводок, хозяйка поскользнулась и упала, разбив лицо и повредив передние зубы. В этом случае компания ERGO оплатила стоматологическое лечение пострадавшей на сумму более полутора тысяч евро.
Традиционно значительную часть статистики страхования от несчастных случаев составляли спортивные травмы, особенно в командных видах спорта и в играх с мячом. ”Поскольку во время чрезвычайной ситуации совместные тренировки были ограничены или даже запрещены, люди чаще тренировались в одиночку или в небольших группах. Это сразу сказалось и на статистике — количество спортивных травм значительно сократилось”, — отметила Лепвальтс. В то же время прошлое лето показало, что с отменой ограничений люди вновь начали вместе заниматься спортом, что также резко увеличило количество травм, связанных с играми с мячом.
К сожалению, случаются и инциденты с более серьезными последствиями. В этой связи Катерина Лепвальтс выделила падения — будь то с велосипеда или мотоцикла, на лыжах или на лестнице. ”Чем выше скорость или высота, тем серьезнее последствия. В зависимости от вида защиты суммы компенсаций при требующих длительного лечения переломах могут порой достигать десятков тысяч евро. Бывают и происшествия с более трагическими последствиями, когда ущерб здоровью оказывается необратимым. В таких случаях размер компенсации также выше”, — сказала она.
Лепвальтс с удовольствием отметила, что люди все больше задумываются о страховании своей жизни и здоровья. По ее словам, на это указывает растущее из месяца в месяц количество договоров страхования от несчастных случаев. Страхование ERGO помогает клиентам оплачивать жилищные кредиты и лизинг в случае несчастного случая или болезни, покрывать повседневные семейные расходы, оплачивать восстановительное лечение и, при необходимости, также услуги по уходу.