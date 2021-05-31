СЕГОДНЯ: Швеция впервые может остаться без плей-офф. Её судьба в руках России

В случае поражения в основное время у шведов, идущих сейчас на четвертом месте, остается 9 очков после 7 матчей. Этим обстоятельством наверняка воспользуются чехи, чья игра с командой Дании, также не потерявшей шансы на выход в следующий круг, состоится сегодня в 16:15. Пока чехи и датчане отстают от шведов на одно очко, но за победу в матче дают три очка.