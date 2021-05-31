СЕГОДНЯ: Швеция впервые может остаться без плей-офф. Её судьба в руках России(1)
В случае поражения в основное время у шведов, идущих сейчас на четвертом месте, остается 9 очков после 7 матчей. Этим обстоятельством наверняка воспользуются чехи, чья игра с командой Дании, также не потерявшей шансы на выход в следующий круг, состоится сегодня в 16:15. Пока чехи и датчане отстают от шведов на одно очко, но за победу в матче дают три очка.
Более того, даже победа над россиянами в дополнительное время (за нее дают два очка) не гарантирует подопечным Юхана Гарпенлова участие в четвертьфинале, поскольку у чехов останется игра со словаками, которую они проведут во вторник, 1 июня.
В других матчах играют США — Германия (16:15) и Норвегия — Казахстан (20:15).
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Группа A
1. Швейцария — 12 (6 игр), 2. Россия — 12 (5), 3. Словакия — 12 (5), 4. Швеция — 9 (6), 5. Чехия — 8 (5), 6. Дания — 8 (6), 7. Великобритания — 4 (6), 8. Беларусь — 4 (6).
Группа B
1. Финляндия — 15 (6), 2. США — 12 (5), 3. Казахстан — 10 (6), 4. Германия — 9 (5), 5. Латвия — 9 (6),
6. Канада — 9 (6), 7. Норвегия — 5 (6), 8. Италия — 0 (6).