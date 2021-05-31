Обвиняемые по делу об убийстве возле бара в Ласнамяэ предстали перед судом. Потерпевшей стало плохо

Пяхьяская окружная прокуратура обвиняет 32-летнего Романа и 34-летнего Илью в убийстве 26-летнего мужчины 22 августа прошлого года.

Третьего участника преступления — 31-летнего Максима — подозревают в тяжелом нарушении общественного порядка.

Интерес к слушанию оказался настолько большим, что в зале суда поместились не все желающие, а из-за связанных с коронавирусом требований Департамента здоровья судье пришлось ограничить число участников заседания, передает RusERR.

Еще до того, как прокурор Келли Круузимяги полностью успела зачитать обвинение, заседание пришлось прервать, поскольку у супруги погибшего началась истерика и ей вызвали скорую помощь. Медики дали потерпевшей успокоительное и отправили домой спать.

Представитель потерпевших Дмитрий Школяр объявил, что родственники погибшего требуют от обвиняемых 100 000 евро (50 000 евро — супруга, еще 50 000 — родители) в виде компенсации нематериального ущерба, а также еще около 2800 евро — в виде материального ущерба.

Трагический инцидент

Согласно собранным в ходе досудебного производства доказательствам, 22 августа рано утром у бара на Ляэнемере теэ произошел конфликт между обвиняемым Романом и 31-летней женщиной. В ходе него обвиняемый ударил женщину, но благодаря вмешательству посетителей бара ситуация разрешилась.

Спустя какое-то время перед баром произошел конфликт между 26-летним мужем женщины и обвиняемыми, который быстро перерос в драку. В ходе конфликта пострадавший ударил обвиняемых, после чего они начали его избивать. В ходе драки Роман несколько раз ударил жертву ножом.

Затем жена раненного мужчины села за руль автомобиля и поехала на мужчин, но врезалась в стену бара. Согласно обвинению, Роман также ударил ножом 39-летнего водителя такси, также участвовавшего в конфликте. К счастью, водитель такси сильно не пострадал.