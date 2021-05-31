Имеет ли работодатель право спрашивать, вакцинирован ли работник и какой вакциной?

"Я работаю в фирме по обслуживанию клиентов. Мы используем как маски, так дезинфицирующие средства и стекла, которые разделяют обслуживающий персонал за стойкой и посетителей. Большинство нашего обслуживающего персонала уже вакцинировано, но работодатель спрашивает поименно, кто вакцинирован и какой вакциной. Имеет ли он право это делать?", — спрашивает читательница.

Отвечает руководитель отдела профилактики Инспекции труда Кайре Саареп:

Работодатель может спрашивать у работника информацию, в отношении которой у него имеется оправданный интерес. Желание работодателя обеспечить безопасную среду как для сотрудников, так и для клиентов, посещающих учреждение, понятно. В то же время при обработке личных данных работодатель должен исходить из принципа минимальности, то есть столько, сколько необходимо, и настолько минимально, насколько возможно. Это означает, что неоправданно запрашивать информацию, которая не является необходимой для обеспечения слаженной работы.

Если не установлено требования о вакцинации, то и права спрашивать нет

Для обеспечения безопасности рабочей среды работодатель сначала составляет анализ рисков, где часть, касающаяся биологических факторов риска дополняются в связи с распространением коронавируса. Затем работодатель оценивает, какие меры необходимо принять в случае опасности, например, использование масок, постоянное мытье и/или дезинфекция рук, стеклянная стена между обслуживающим персоналом и клиентами и т. д. Если меры достаточные, то никаких дополнительных требований к вакцинации не устанавливается.

Если требование о вакцинации не установлено, то у работодателя нет законных оснований спрашивать у работников, были ли они вакцинированы. Кроме того, с точки зрения исполнения рабочих обязанностей нет никакой разницы, какой именно вакциной был вакцинирован работник.