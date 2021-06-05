Что делать, если вернувшийся из путешествия работник должен соблюдать самоизоляцию?

"Семья моего сына планирует поехать отдыхать за границу, но по возвращении они должны в течение 10 дней соблюдать изоляцию. Если человек во время соблюдения изоляции не болен, то семейный врач больничный не открывает. При этом пойти на работу человек тоже не может, так что работодатель может посчитать это прогулом. Что говорит об этом трудовое законодательство? Работнику и работодателю нужно сначала договориться?", — спрашивает читатель.

Отвечает представитель Инспекции труда Кайре Саареп

В ситуации, когда работник возвращается в Эстонию из отпуска из страны, в отношении которой действует десятидневное ограничение на передвижение, то работодатель не имеет права допускать его на рабочее место. При этом в случае отсутствия признаков болезни больничного листа работнику не выдается и работодатель не обязан платить среднюю зарплату на время периода запрета на передвижение. В такой ситуации необходимо исходить из договоренностей между работниками и работодателем. Стороны могут договориться об:

- удаленной работе;

- изменении рабочих обязанностей, чтобы их можно было выполнять дистанционно;

- более длительном периоде отпуска, включающем в себя и период ограничения на передвижение;

- иных обстоятельствах.

Работодатель может допустить работника к работе по возвращении из заграничной поездки только в том случае, если работник выполняет неотложные и неизбежные рабочие обязанности по решению работодателя и если он по возвращении в Эстонии сделал хотя бы один тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, и он оказался негативным. При этом человек должен следовать всем мерам, установленным правительством Республики или Департаментом здоровья по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Если работник сдал два теста и результаты отрицательные, то десятидневного ограничения на передвижение соблюдать не надо.

В заключение можно сказать, что все необходимо продумать заранее, поскольку известно, что обычно сразу после поездки на работу вернуться не получится.