В детском саду в Ласнамяэ воспитательница ударила ребенка, а потом и его маму
В середине мая к RusDelfi обратилась Анна (Имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. RusDelfi). ”Считаю жизненно важным привлечь внимание общественности к теме насилия детей в детских садах”, — сообщила она. После разговора с Анной стало известно, что воспитательница одного из ласнамяэских садиков ударила 7-летнего мальчика по голове. После инцидента Анна пришла в детсад разобраться в ситуации — почему сотрудница образовательного учреждения подняла руку на её сына. Во время личной встречи воспитательница ударила и Анну. Чтобы не навредить другим детям, мы не будем сообщать настоящие имена участников конфликта и название детского сада.
Инцидент произошел 17 мая. Утром, когда ребенок был в садике, на него подняла руку одна из воспитательниц. Сразу в этот же день мама 7-летнего мальчика пришла в детсад поговорить с этой женщиной. По словам Анны, молодая сотрудница детсада не могла спокойно разговаривать, постоянно повышала голос. ”Я сказала воспитательнице, что она не имеет право бить моего ребенка. Она сразу вышла на эмоции. Когда разговор зашел в тупик, я решила его закончить. Но мне приказали сесть. Я все равно собралась уходить, в этот момент она сделала шаг навстречу ко мне и толкнула меня со словами: ”Вон отсюда”. Я спросила, какое право вы имеете так со мной разговаривать и толкнула ее в ответ”, — честно призналась Анна.
Конфликт развивался. Следующее описание событий сложно представить в стенах детского сада. ”Затем она ударила меня открытой ладонью по щеке. Я попыталась ее оттолкнуть от меня, но она продолжала наступать. Я схватила ее за волосы и наклонила к земле, чтобы она не махала руками. Я боялась за свою жизнь, ведь рядом никого не было — а я кричала, звала на помощь. После того, как я ее отпустила, она замахнулась на меня стулом, тут я осознала, что дело пахнет жареным”, — вспоминает она.
Анна призвала воспитательницу к благоразумию. В итоге женщина поставила стул на землю. После этого Анна хотела пойти сразу к директору, но его не оказалось на месте. Уже дома она вызвала полицию. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили вызов. ”17 мая полиции стало известно, что в детском саду в Ласнамяэ ударили 40-летнюю женщину. Для выяснения обстоятельств начато уголовное делопроизводство”, — ответила пресс-служба на запрос RusDelfi.
На следующий день Анна поговорила с директором детсада и попросила уволить воспитательницу. Как утверждает Анна, напавшую на нее женщину уволили. ”Но она извинилась перед моим сыном, хоть и не должна была больше с ним разговаривать”, — добавила она. RusDelfi пытался поговорить с директором детского сада. Он ответил, что в интересах следствия не может давать комментарии.
Анна рассказала об этом жутком конфликте не просто так. По ее мнению, в детских садах внутри и снаружи нужно установить камеры видеонаблюдения. ”Тогда та женщина не поднимала бы руку на моего сына”, — считает она.
RusDelfi отправил запрос в Таллиннскую горуправу: собирается ли город обязать детсады устанавливать камеры. ”Обычно в ходе реновации детских садов на фасады устанавливаются камеры, охватывающие как территорию вокруг здания, так и места для прогулок и игр. В случае зданий, которые еще не прошли капитальный ремонт, это делается по мере возможностей”, — ответили в пресс-службе.
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