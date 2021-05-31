В Эстонию прибыла с визитом спикер парламента Литвы

Утром она встретится на Тоомпеа со спикером Рийгикогу Юри Ратасом. Во встрече также примут участие председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и председатель делегации Эстонии в Балтийской Ассамблее Ааду Муст.

Затем Виктория Чмилите-Нильсен встретится в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд.

Во второй половине дня со спикером парламента Литвы встретится вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур. Во встрече примут участие председатель делегации Эстонии в Балтийской Ассамблее Ааду Муст и заместитель председателя комиссии по делам Европейского союза Рийна Сиккут.

Также в течение дня пройдут встречи с председателем финансовой комиссии и председателем депутатской группы по парламентским связям между Эстонией и Литвой Эрки Сависааром, заместителем председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт и канцлером Министерства образования и науки Мартом Лайдметсом.

Спикер парламента Литвы посетит также Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, где ознакомится с выставкой ”Введение в эстонский дизайн”. Затем она встретится с представителями литовского сообщества.

Во вторник спикер Рийгикогу Юри Ратас и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен возложат цветы на мемориале Маарьямяэ, а также на могилу Пауля Кереса на кладбище Метсакальмисту.