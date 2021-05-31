Экономика
31.05.2021, 13:46

Плоды пенсионной реформы: SEB перестает производить пожизненные выплаты из второй ступени и передает их государству

 
Müntide lugemine
Müntide lugemine
Foto: Argo Ingver
С 1 февраля 2022 года Департамент социального страхования перенимает на себя выплаты по второй пенсионной ступени клиентам Пенсионного договора SEB. Изменение касается только тех клиентов SEB пенсионного возраста, которые получают пожизненные выплаты из второй ступени и заключили для этого Пенсионный договор SEB.

Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE принял решение прекратить предоставление услуги пожизненных выплат из второй ступени в связи с пенсионной реформой.

”Пенсионная реформа открыла для клиентов новые возможности, и к решению Пенсионного договора SEB отсутствует былой интерес. Поскольку мы хотим идти в ногу со своими клиентами, мы направляем свои ресурсы на наиболее востребованные услуги”, — прокомментировала причину такого решения Трийн Мессимас, руководитель эстонского филиала SEB Life и Pension Baltic SE, добавив, что у клиента есть два варианта действий в будущем.

”Тем, кто хочет, чтобы их пожизненные пенсионные выплаты из второй ступени продолжались и впредь, не нужно ничего делать. Единственное, что для них изменится, это то, что с 1 февраля 2022 года вместо SEB выплаты пенсии будет производить Департамент социального страхования.

Второй вариант — вместо ежемесячных выплат снять все свои пенсионные деньги из второй ступени в согласованной сумме возврата. Для этого еще имеется возможность до 30 июня 2021 года подать заявление о расторжении пенсионного договора в электронной форме или на месте в конторе SEB. Поступая таким образом, договор клиента истечет 31 августа, и SEB Life и Pension Baltic произведет ему выплату в течение сентября 2021 года”, — рассказала о вариантах Мессимас.

Заявление о расторжении Пенсионного договора SEB можно подать в конторе SEB или в электронном виде через интернет-банк SEB. Все страхователи пенсионного возраста, которых касается данное изменением, также получат персональное уведомление от SEB.

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