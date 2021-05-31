Плоды пенсионной реформы: SEB перестает производить пожизненные выплаты из второй ступени и передает их государству

Эстонский филиал SEB Life and Pension Baltic SE принял решение прекратить предоставление услуги пожизненных выплат из второй ступени в связи с пенсионной реформой.

”Пенсионная реформа открыла для клиентов новые возможности, и к решению Пенсионного договора SEB отсутствует былой интерес. Поскольку мы хотим идти в ногу со своими клиентами, мы направляем свои ресурсы на наиболее востребованные услуги”, — прокомментировала причину такого решения Трийн Мессимас, руководитель эстонского филиала SEB Life и Pension Baltic SE, добавив, что у клиента есть два варианта действий в будущем.

”Тем, кто хочет, чтобы их пожизненные пенсионные выплаты из второй ступени продолжались и впредь, не нужно ничего делать. Единственное, что для них изменится, это то, что с 1 февраля 2022 года вместо SEB выплаты пенсии будет производить Департамент социального страхования.

Второй вариант — вместо ежемесячных выплат снять все свои пенсионные деньги из второй ступени в согласованной сумме возврата. Для этого еще имеется возможность до 30 июня 2021 года подать заявление о расторжении пенсионного договора в электронной форме или на месте в конторе SEB. Поступая таким образом, договор клиента истечет 31 августа, и SEB Life и Pension Baltic произведет ему выплату в течение сентября 2021 года”, — рассказала о вариантах Мессимас.

Заявление о расторжении Пенсионного договора SEB можно подать в конторе SEB или в электронном виде через интернет-банк SEB. Все страхователи пенсионного возраста, которых касается данное изменением, также получат персональное уведомление от SEB.