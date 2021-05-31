Кампания призывает к отдельному сбору стеклянной тары: этот материал можно использовать повторно практически бесконечно!

Цель организуемой OÜ Eesti Pakendiringlus кампании по сбору стекла заключается в том, чтобы собрать отдельно как можно больше стекла. На каждые 10 000 тонн стекла, принесенного в контейнеры для сбора стекла, установленные OÜ Eesti Pakendiringlus по всей Эстонии, OÜ Eesti Pakendiringlus в сотрудничестве с AS Vestman Mets будет создавать новую ценную лесную экосистему.

”Жители Эстонии уже давно собирают стеклянную тару отдельно. Это добрая традиция, которую стоит переосознать. Считается даже, что стекло, по всей видимости, было вообще одним из первых упаковочных материалов, которые люди стали собирать отдельно и использовать повторно”, — сказал член правления OÜ Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн. — ”OÜ Eesti Pakendiringlus задалось целью собрать как можно больше стеклянной тары. Наша цель состоит в том, чтобы природа стала чище. Я надеюсь, что люди понимают, что чем чище собираемая стеклянная тара, тем ее легче использовать повторно. Лучше всего приносить ее именно в контейнер для стекла. Я не хочу устраивать какой-то розыгрыш или предлагать какие-то вещи, но зато мы даем людям обещание, что в благодарность за их усилия и сортировку стеклянной тары лесные специалисты в сотрудничестве с нами помогут создать экосистему, обогатить и сохранить ее и создать там природное разнообразие”.

По словам управляющего AS Vestman Mets Андреса Лавренова, важно, чтобы люди не сосредотачивались только лишь на посадке деревьев.