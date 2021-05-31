Кампания призывает к отдельному сбору стеклянной тары: этот материал можно использовать повторно практически бесконечно!(5)
Цель организуемой OÜ Eesti Pakendiringlus кампании по сбору стекла заключается в том, чтобы собрать отдельно как можно больше стекла. На каждые 10 000 тонн стекла, принесенного в контейнеры для сбора стекла, установленные OÜ Eesti Pakendiringlus по всей Эстонии, OÜ Eesti Pakendiringlus в сотрудничестве с AS Vestman Mets будет создавать новую ценную лесную экосистему.
”Жители Эстонии уже давно собирают стеклянную тару отдельно. Это добрая традиция, которую стоит переосознать. Считается даже, что стекло, по всей видимости, было вообще одним из первых упаковочных материалов, которые люди стали собирать отдельно и использовать повторно”, — сказал член правления OÜ Eesti Pakendiringlus Альдер Харкманн. — ”OÜ Eesti Pakendiringlus задалось целью собрать как можно больше стеклянной тары. Наша цель состоит в том, чтобы природа стала чище. Я надеюсь, что люди понимают, что чем чище собираемая стеклянная тара, тем ее легче использовать повторно. Лучше всего приносить ее именно в контейнер для стекла. Я не хочу устраивать какой-то розыгрыш или предлагать какие-то вещи, но зато мы даем людям обещание, что в благодарность за их усилия и сортировку стеклянной тары лесные специалисты в сотрудничестве с нами помогут создать экосистему, обогатить и сохранить ее и создать там природное разнообразие”.
По словам управляющего AS Vestman Mets Андреса Лавренова, важно, чтобы люди не сосредотачивались только лишь на посадке деревьев.
”Не все саженцы вырастают, некоторые деревья терпят поражение в естественной конкурентной борьбе за место обитания и гибнут. Для того чтобы обеспечить такой результат в конечной фазе развития леса, который был бы максимально близок к желаемому результату, обычно сажается почти в два раза больше деревьев, которые к тому же, как правило, нуждаются в уходе 3–4 года подряд. При планировании выращивания древостоя мы будем учитывать среду произрастания дерева. Мы оценим успешность роста леса примерно через пять лет, когда будут совершены все необходимые шаги для обеспечения выживания деревьев на дальнейшем этапе развития. Тогда начнется выращивание разнообразного древостоя, и на одном гектаре лесной площади уже будут расти как минимум 1 000 посаженных деревьев”, — уточнил Андрес Лавренов.
”Мы верим, что к весне 2022 года соберем как минимум 10 000 тонн стекла и тогда посадим первые пять гектаров леса. Весной 2022 года мы посадим на выбранной территории саженцы ели, сосны или березы. Осенью 2021 года мы начнем подготавливать лесную площадь”, — добавил Альдер Харкманн.
Как вы можете самостоятельно делать природу чище и наносить ей меньше вреда как потребитель
Совершая покупки, старайтесь выбирать те продукты, которые упакованы в материалы, пригодные для повторного использования, например, в стекло. Благодаря этому природа будет чище, поскольку это сократит количество упаковочного мусора и отходов, возникающих при производстве ископаемых материалов. Собирайте отдельно свои стеклянные банки и бутылки и бросайте их в контейнеры для стекла, установленные компанией OÜ Eesti Pakendiringlus. Мы отправляем стекло в обращение и со своей стороны обещаем засаживать лесом пять гектаров земли на каждые пять тонн собранного стекла. Так мы будем способствовать связыванию углерода и повышению разнообразия природы, а также заботиться о чистоте природы.
Изготовление стекла начинается с использования песка, что означает, что в качестве сырья для производства стекла не используется ископаемое топливо. Собранную использованную стеклянную тару расплавляют и используют при изготовлении новых изделий. При этом особенно важно то, что при производстве стекла из использованного стекла затрачивается меньше энергии, чем при его производстве с нуля, то есть из песка.
Не выбрасывайте стеклянную тару в контейнер для смешанных бытовых отходов или для смешанной упаковки, а собирайте ее отдельно и бросайте в контейнер для стекла OÜ Eesti Pakendiringlus.
Бросайте в контейнер для стекла OÜ Eesti Pakendiringlus:
- стеклянные бутылки
- стеклянные банки
Не бросайте в контейнер для стекла:
- оконные стекла и зеркала
- кристаллы и опаловое стекло (упаковка косметических продуктов)
- фарфор и глину
- пластик
- жаростойкое стекло (формы для запекания, кофейники)
- лампы накаливания и др.