"Ничего не ем, но не худею": фитнес-тренер Юлия Смоли разбирается в причинах такого досадного явления

Да, есть ряд заболеваний, которые могут тормозить процесс похудения. Такие как

инсулинорезистентность

гормональные сбои

аутоиммунный тиреоидит (кстати, есть у меня)

метаболический синдром

заболевания надпочечников.



Поэтому своих подопечных я сначала отправляю сдать анализы. И если там все в порядке, все сводится к одному: балансу поступления и траты калорий.

Людям свойственно недооценивать, сколько они едят, и переоценивать, сколько двигаются.

При анализе питания я часто слышу — я ничего не ем. За этим обычно стоит:

5 кофе с молоком и сахаром (400 калорий)

любовь к кулинарии (готовлю и пробую, конечно же) (200 калорий)

⁃на выходные бутылочка (две) винца (800 калорий)

а что, сыр к вину разве нельзя? (300 калорий)

орешки (ну там всего то их было штук 30) (300 калорий)

только чай с конфеткой (пару раз в день) — 150 калорий

я всего то салатик цезарь на обед ела (700 калорий с соусом)

Путем легкого подсчета выходит примерно дневная норма калорий для женщины.

Когда же я спрашиваю — а сколько шагов ходишь в сутки в среднем, мне говорят — 10000. Залезаем в программу здоровье, анализируем — в среднем в день выходит 3000 максимум

Понимаете, о чем я?

Если вы здоровы, то вы просто едите больше, чем тратите… точка

Что делать?

Начать считать и записывать все, что кладете в рот в течение дня.

Не старайся опираться на программу MyFitnessPal только. Там очень много продуктов внесены неправильно. Нужно проверять калорийность продуктов, я рекомендую использовать calorizator.ru.

Если ты относишь себя к людям ”ничего не ем, но не худею” и анализы у тебя в порядке — тебе придется вплотную заняться питанием и начать считать калории. Других вариантов нет. Увы.

Итак:

анализируем своём питание 7 дней. Записываем все. Считаем калории

высчитываем свою норму калорий в калькуляторе.

Если калорий, которые вы едите, оказалось больше высчитанной нормы, уменьшаем потребление (едим меньше) и двигаемся столько же. Если же вы едите примерно как вышло по норме — добавляем движение. Плюс 7000 шагов в сутки сделают своё дело.