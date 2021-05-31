Эдуард Одинец: с принаровских садоводов пора снять ярлык угрозы для безопасности Эстонии

”Тема не новая и уже неоднократно обсуждавшаяся в парламенте, но до принятия конкретного решения так и не дошедшая. Изменение в законе позволило бы многим садоводам-любителям в Ида-Вирумаа стать полноправными и официальными владельцами участков, улучшило бы возможности купли-продажи небольшой недвижимости и просто бы продемонстрировало живущим здесь негражданам, что они не являются угрозой для безопасности государства. А именно это — основной аргумент, приводимый до сих пор, почему такое послабление в законе нельзя сделать”, — сказал депутат Рийгикогу, председатель ида-вируского округа Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

По его словам, комиссия парламента Эстонии по сельской жизни именно сейчас рассматривает изменения в законе, которые позволят приобретать приграничную недвижимость гражданам Великобритании. Эта поправка необходима, поскольку Великобритания не является больше частью Евросоюза.

”Но, проявляя заботу о британцах, Рийгикогу мог бы задуматься и о проблемах насущных принаровских дачников. И не только их, потому что ограничения действуют помимо жителей Нарвы и Нарва-Йыэсуу и для силламяэсцев, тойласцев, а также для жителей причудских волостей”, — отметил Одинец.

Социал-демократы надеются, что комиссия по сельской жизни т. н. дачную поправку поддержит, а затем ее поддержит и весь парламент. Ведь по крайней мере одна правительственная партия — Центристская — и сама неоднократно выходила с подобным предложением. Теперь у нее есть возможность эту идею реализовать на деле, считают соцдемы.