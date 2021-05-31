В 2021 году экономика Эстонии выросла на 5,4%. Кризис преодолен?

Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.

По словам ведущего специалиста Департамента статистки Роберта Мюйрсеппа, почти половина роста экономики обусловлена влиянием налогов, прежде всего налога с оборота (налога на добавленную стоимость) и хорошим поступлением акцизов. ”Однако это означает не исключительно высокое поступление налогов, а то, что сравнительная база первого квартала прошлого года была необычайно низкой. Теперь мы снова вышли на уровень 2019 года”, — пояснил Мюйрсепп.

Наибольшее положительное влияние на рост экономики оказала торговля, сфера информации и связи, а также финансовая и страховая деятельность. Так же, как и с налогами, позитивное влияние торговли заметно на фоне спада, случившегося в это же время прошлого года. Росту экономики способствовали также расходы в сфере здравоохранения, связанные с коронавирусом, а в энергетическом секторе расходы, обусловленные более холодной зимой.

Среди крупных отраслей негативное влияние на экономику по-прежнему оказывали обрабатывающая промышленность и строительный сектор, на котором коронакризис отразился чуть позже. В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, сфера услуг по проживанию и питанию также переживала спад.

Частное потребление продолжало сокращаться целый год и в первом квартале спад составило 3,3%. Без учета расходов, связанных с туризмом, потребление показало скромный рост. Аналогично предыдущим периодам, увеличились расходы, связанные с домашним образом жизни, на связь, на домашний интерьер и товары для дома. По-прежнему сокращались расходы на питание вне дома, досуг, транспорт, а также на одежду и обувь. При этом выросли расходы на здравоохранение, чему также способствовал их рост со стороны правительственного сектора.