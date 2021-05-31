За сутки в Эстонии выявлено 59 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 33 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Пярнумаа и Тартумаа — по пять, в Вырумаа — четыре новых случая заражения. На Хийумаа, в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа прибавилось по одному новому положительному результату теста. В Ярвамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа, Валгамаа и Вильяндимаа новых случаев заражения не прибавилось. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 176 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,9%.

За сутки в больницах открыли 12 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 130 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 93 человека (71%).

За сутки ввели 4 427 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 470 706 людям, курс вакцинации завершен у 262 619 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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