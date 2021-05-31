За сутки в Эстонии выявлено 59 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 33 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 22 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Пярнумаа и Тартумаа — по пять, в Вырумаа — четыре новых случая заражения. На Хийумаа, в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа прибавилось по одному новому положительному результату теста. В Ярвамаа, Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа, Валгамаа и Вильяндимаа новых случаев заражения не прибавилось. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 176 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,9%.

По состоянию на утро 31 мая в больницах находится 103 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 18 пациентов, из которых на управляемом дыхании девять человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 12.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 93 человека (71%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 84-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 252 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 880 историй болезни COVID-19 с 7 521 пациентом.

По состоянию на 31 мая выздоровело 123 073 человека. Из них история болезни 80 827 человек (65,7%) завершена, у 42 246 человек (34,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 422 459 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 129 544.