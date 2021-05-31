Хярма: снижение уровня заболеваемости превзошло ожидания

"В лучшем случае развития событий уже в конце июля могут быть дни, когда вообще не будет новых заболевших. Снижение количества заболеваемости превзошло все ожидания," — передает RusERR слова, сказанные исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в передаче "Terevisioon".

До недавнего времени Департамент здоровья полагал, что если после ослабления ограничений заболеваемость начнет расти уже в июле-августе, в середине лета придется устанавливать новые ограничения, от которых люди изрядно устали.

В Эстонии хотя бы одной дозой вакцинировано уже почти 50% населения. Раньше говорилось, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы было вакцинировано было 70% населения. "Но даже 50% уже дают эффект", — отметила Хярма, добавив, что тренд на снижение заболеваемости наблюдается не только в Эстонии, но и во всей Европе.