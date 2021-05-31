Новости Эстонии
31.05.2021, 10:11

Хярма: снижение уровня заболеваемости превзошло ожидания

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Foto: Priit Simson
Уже несколько недель показатель заболевания коронавирусом в Эстонии держится на отметке 0,7-0,8, тренд на снижение заболеваемости продолжается, поэтому есть надежда, что летом ограничения вводить не придется и до осени не будет новых вспышек инфекции.

"В лучшем случае развития событий уже в конце июля могут быть дни, когда вообще не будет новых заболевших. Снижение количества заболеваемости превзошло все ожидания," — передает RusERR слова, сказанные исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в передаче "Terevisioon".

До недавнего времени Департамент здоровья полагал, что если после ослабления ограничений заболеваемость начнет расти уже в июле-августе, в середине лета придется устанавливать новые ограничения, от которых люди изрядно устали.

В Эстонии хотя бы одной дозой вакцинировано уже почти 50% населения. Раньше говорилось, что для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы было вакцинировано было 70% населения. "Но даже 50% уже дают эффект", — отметила Хярма, добавив, что тренд на снижение заболеваемости наблюдается не только в Эстонии, но и во всей Европе.

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