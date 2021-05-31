31.05.2021, 08:06
Водитель проигнорировал знак "Уступи дорогу": два человека оказались в больнице
Foto: Eero Vabamägi
Вчера в Ляэне-Вирумаа произошла авария, в результате которой два человека оказались в больнице.
Авария произошла около 15 часов на 172 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Раквере, где на перекрестке Моонакюла 29-летняя женщина на легковом автомобиле Ford Focus проигнорировала знак ”Уступи дорогу”, вследствие чего произошло столкновение с легковым автомобилем Škoda Fabia, которым управлял 31-летний мужчина. В результате столкновения Škoda отклонился на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим на встречу легковым автомобилем Škoda Fabia, которым управляла 45-летняя женщина.
Водитель первого Škoda Fabia и пассажир — 23-летний мужчина были доставлены в Ракверескую больницу для обследования.