С понедельника вновь смягчаются коронавирусные ограничения. Открываются спа и водные центры

ПРАВИЛО 2+2 ЗАМЕНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ РАССРЕДОТОЧЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

С 31 мая ограничение на передвижение 2+2 в общественных помещениях будет заменено требованием рассредоточенности. Требование рассредоточенности означает, что посторонние лица должны находиться на разумном с точки зрения предотвращения заражения вирусом расстоянии друг от друга.

ОБЯЗАННОСТЬ НОШЕНИЯ МАСКИ

Обязанность ношения маски в общественных помещениях остается в силе. Помимо прочего, правительство рассматривает вопрос о замене через две недели ограничения на обязанность ношения маски строгой рекомендацией носить маску в местах массового скопления людей. Принимая решение, правительство оценит влияние смягчения последствий на тенденцию распространения коронавируса, состояние больниц и другие критические показатели по COVID-19, а также долю вакцинированных людей в обществе.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ И ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 31 мая все эти виды деятельности разрешены в помещениях в группах до 25 человек при условии соблюдения требования рассредоточенности. В деятельности может принимать участие в общей сложности до 200 человек, при этом продолжает действовать требование 50-процентной заполняемости помещений.

С 14 июня на мероприятиях в помещениях будет разрешено присутствовать не более 600 человек при условии соблюдения требования рассредоточенности и 50-процентной заполняемости.

С 14 июня в мероприятиях на открытом воздухе смогут принимать участие не более 1000 человек.

СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

С 14 июня в помещениях при соблюдении требования 50-процентной заполняемости будет разрешено проводить мероприятия с участием до 600 человек, включая зрителей.

С 14 июня в мероприятиях на открытом воздухе смогут принимать участие до 1000 человек, включая зрителей.

С 14 июня мероприятия как в помещениях, так и на открытом воздухе должны заканчиваться не позднее полуночи.