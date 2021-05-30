Эстонский футболист отказался проходить тест на COVID-19 и был выведен из состава сборной. Парламентарий EKRE возмущен(18)
По словам пресс-секретаря Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкеля Уйболехта, подобный случай в Эстонии произошел впервые. "На уровне сборных таких случаев раньше не было", — сказал он порталу Soccernet.ee.
В разговоре с Delfi представитель ЭФС добавил, что УЕФА в связи с пандемией выпустил руководство "UEFA Return To Play" , на основании которого проходят международные соревнования.
"Один из разделов руководства гласит, что все сборные должны сдавать коронатесты", — сказал он. "На соревнованиях в Эстонии действуют правила ЭФС, но на международных соревнованиях — правила ФИФА или УЕФА", — отметил Уйболехт.
"Представитель игрока сказал нам, что тот не хочет сдавать анализ. Мы понимаем это решение и никак не давили. Тестирование — добровольно. Но в результате , согласно международным правилам, мы не можем допустить его к игре", — пояснил пресс-секретарь ЭФС.
Он также добавил, что данный случай не означает, что для Уста будет закрыта в дальнейшем дверь в сборную. "Мы его по-прежнему ждем в сборной", — заверил Уйболехт.
По поводу данного случая высказался в социальных сетях член Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии Калле Грюнталь. В своем посте он задал два вопроса: "1. в Эстонии действует Конституция Эстонии или правила УЕФА? 2. На какие правовые акты вы опираетесь, вынуждая молодого игрока постоянно тестироваться?"
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