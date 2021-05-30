В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим. Тяжело ранена девочка

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", — сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии, который прибыл на вызов. Сейчас на место происшествия стягиваются сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

"По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции. Предположительно, он стреляет из охотничьего ружья, зарегистрированного на него. Пока не задержан", — добавил источник. Он не исключил, что стрелявший находится в состоянии опьянения.

Жителей дома, откуда ведется стрельба, эвакуируют. Территория вокруг дома оцеплена.

Минздрав Свердловской области подтвердил огнестрельные ранения у двух человек. По данным ведомства, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице №36.

"Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9", - добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Между тем очевидец рассказал, что стрелявший по людям мужчина в Екатеринбурге требовал отменить нетрадиционную сексуальную ориентацию. Об этом сообщает ”Екатеринбург Онлайн”.

”Я заехал на улицу Бородина, а тут уже Росгвардия и народ стоит, глазеет. Мужчина по торс голый на пятом этаже кричит что-то типа: ”Требую отменить гомосексуализм!” — а затем начинает стрелять по росгвардейцам и прохожим”, — рассказал он.