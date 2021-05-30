Читатель спрашивает: что делать, если мне кажется, что на работе ко мне постоянно необоснованно придираются?

Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла.

Если Вам кажется, что Ваше психологическое состояние ухудшается и у Вас уже возникли нарушения сна, обязательно нужно обратиться за помощью. Проблемы со сном могут быть первыми симптомами стресса, в т.ч. рабочего стресса, и их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Если помощи не искать, то, к сожалению, ситуация может усугубиться, потому что психологическое состояние само по себе обычно не нормализуется. Кроме того, человек, который боится сделать что-нибудь неправильно, может и в самом деле начать совершать больше ошибок, что еще больше усиливает страх.

На работодателе, помимо ответственности за физически безопасную и поддерживающую здоровье рабочую среду, лежит ответственность и за психологическое здоровье работников. Если работник чувствует себя уязвленным постоянными упреками, имеет смысл сообщить об этом своему начальнику, начальнику начальника, специалисту или уполномоченному по рабочей среде. К сожалению, сам начальник может и не понимать, что его замечания существенным образом влияют на психологическое здоровье работника. Для того, чтобы работодатель мог разрешить ситуацию, он должен о ней знать.

Непременно нужно искать и дополнительную помощь. Можно обратиться и к семейному врачу. Также бесплатная консультация предлагается на сайте peaasi.ee (https://peaasi.ee/ru/kysi-noustajalt/, на котором указаны и некоторые полезные контакты).

Многие работодатели предлагают своим работникам возможность воспользоваться услугами психолога (по трудовой деятельности). Во многих случаях к консультанту можно обратиться анонимно, т.е. работодатель не узнает о Вашем обращении. Если такая возможность есть, имеет смысл ею воспользоваться.