Исследование: вакцина Pfizer менее эффективна против "индийского" штамма коронавируса, но все же защищает

Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer все же защищает от "индийского" варианта, заявил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 — одну дозу вакцины AstraZeneca.

У получивших две дозы Pfizer в три раза снизилось количество антител против "индийского" варианта по сравнению с обычным вариантом, но их осталось все еще достаточно для защиты от вируса.

Вакцинированные препаратом AstraZeneca продемонстрировали "особенно низкий уровень антител", нейтрализующих "индийский" штамм коронавируса.

Такое исследование, по словам Шварца, показывает, что "индийский" штамм коронавируса получил частичную устойчивость к антителам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), индийский штамм зафиксирован в 53 странах и территориях.

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