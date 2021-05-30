В Новосибирской области умер "случайно застреленный" полицейским мужчина

После остановки полицейские задержали одного из находившихся в автомобиле. Двое других попытались препятствовать этому. Тогда один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок", объяснили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и был доставлен в больницу.