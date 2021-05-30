В Новосибирской области умер "случайно застреленный" полицейским мужчина
Инцидент произошел вечером 28 мая в Мошковском районе на автодороге "Сибирь". Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника дорожно-патрульной службы. По оценке полиции, водитель нарушал правила дорожного движения, установив затонированные стекла, уточняет онлайн-издание "Тайга.инфо". Стражи порядка начали преследовать машину.
После остановки полицейские задержали одного из находившихся в автомобиле. Двое других попытались препятствовать этому. Тогда один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок", объяснили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Мужчина получил огнестрельное ранение в голову и был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности, пишет DW.