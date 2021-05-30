Правда ли, что доставщики еды получают по 140-160 евро в день? Изнанка работы курьеров и сколько им удается заработать

”У меня экономичный автомобиль. Поэтому из 120 заработанных евро 10 я трачу на топливо. Если бы был другой, конечно, выходило бы дороже”, — говорит мужчина.

Если курьер работает на автомобиле, то затраты на топливо он оплачивает сам.

Система заказов выбирает курьера в зависимости от того, кто ближе находится к ресторану. Курьер может принять или отклонить заказ.

За заказ с доставкой за город — 20 км от Таллинна — один раз Андрей получил 15 евро.

”Зарплату я получаю каждый понедельник. Она зависит от количества заказов, количество часов роли не играет. Например, за последние два дня я заработал 145 евро. Также важно расстояние, за каждый километр платят 50 центов. Сам заказ стоит 2,75 евро. Но есть еще так называемые ”часы пик” в обеденное время и в вечернее. Там оплата меняется. В последний месяц эта система бонусов изменилась, я сам еще не разобрался в ней”.

Чтобы стать курьером, ему достаточно было загрузить приложение на телефон и сходить на условное собеседование в офис фирмы.

Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) уже год работает курьером Bolt. Это не основная его работа. Мужчина подрабатывает 1–3 раза в неделю по 6–9 часов в день.

С точки зрения клиента, большой разницы в услугах доставки еды у этих компаний нет. Да и принцип работы курьера у них одинаковый. Желающий работать должен загрузить на свой телефон специальную программу, через которую ему будут приходить уведомления о заказах. Курьер принимает заказ и едет за ним в ресторан, забирает и отвозит его клиенту. Если клиент указал, что платит наличными, соответственно курьер получает с него оплату. Схема до банального проста.

На данный момент фирмы Bolt и Wolt — самые известные курьерские службы по доставке блюд из мест общепита. Первая была основана в Эстонии в 2013 году и изначально предлагала лишь услуги такси. Вторая — финская компания, основанная в 2014 году, с самого начала была курьерской службой по доставке еды. Сейчас обе компании расширили сеть своих услуг в разных странах.

Молодой человек отмечает, что при устройстве на работу ему было предъявлено всего два требования: возраст от 18 лет и успешно пройденный проверочный тест с вопросами о данной работе. Предварительно надо было прочитать информацию на 80 слайдах презентации. Знания языков не требовалось.

Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) работает курьером Bolt с декабря 2020 года. Работу он совмещает с учебой в 12-м классе.

”Я сам иногда заказываю еду домой. Есть курьеры, которые приходят без маски и без сумки. Просто приносят пакетик с заказом. Я спрашиваю, где сумка. Говорит — дома забыл”, — добавляет Андрей.

Случается, что клиенты указывают неправильный адрес, а то и вовсе исчезают. ”Два раза случалось, что никто не открывал и не отвечал на звонки. Но есть правило, если через 10 минут никого нет, можно еду оставить себе. Так что два раза я сам съедал заказы клиентов. Было вкусно, конечно”, — смеется Андрей.

”Хотелось бы и попробовать, конечно. Но не думаю, что кто-то это делает”, — предполагает мужчина.

С усмешкой Андрей признается, что порой заказы клиентов очень вкусно пахнут, в салоне автомобиля аромат всегда есть.

Обычно же при заказе клиент может указать, хочет ли получить пакет с едой из рук в руки или курьер должен его оставить в указанном месте.

Порой в социальных сетях негодующие люди пишут, что их заказ ”испарился” вместе с курьером. Такие случаи Андрей объясняет тем, что есть новенькие неопытные или просто ленивые курьеры, которые могут оставить заказ, не донеся его непосредственно до заказчика.

”Мне программа показывает, что до доставки у меня остается 15 минут. Они проходят, а я все еще жду заказ”, — говорит он.

”Берут наугад всех подряд. Никакого особого интервью не проводят, вопросов не задают. Приходишь в офис, тебе дают эту сумку (для перевозки еды. — Прим. ред.) и всё, до свидания”, — говорит Андрей.

”Стычки бывали с водителями автобусов. Около торгового центра Uku в Вильянди есть большая станция для автобусов. С этого года с одной стороны поставили знак, который запрещает парковаться. Мы (курьеры. — Прим. ред.) обычно ставим туда машины, чтобы забрать товар. Но когда выезжает автобус, водители очень злятся и машут руками, что мы мешаем их проезду, хотя места там вагон и они легко проезжают. Просто им нужны стычки с людьми”, — считает Сергей.

Порой на улицах можно увидеть живописную картину, когда курьеры, в т. ч. и Bolt, паркуются, не обращая внимания на знаки и правила. Сергей признается, что и он не без греха. ”Никто не хочет терять свое рабочее время на поиск парковочного места. Обычно их вовсе нет. Приходится ставить автомобиль где попало. Многие нас понимают и прощают, многие, конечно же, сильно возмущаются”, — говорит юноша.

”Он постоянно уводит меня в другие места или ведет большим кругом до заказчика, хотя мог бы проложить маршрут и покороче”, — объясняет Сергей.

Из проблем он отмечает, что порой у курьеров ломаются машины во время работы, случаются конфликты с клиентами и ресторанами, подводит навигатор.

Он также добавляет, что топливо оплачивает сам, но его машина много не расходует. ”Когда хорошая погода, езжу на мотороллере, чтобы расходы на топливо были еще меньше”, — добавляет Сергей.

”Во время очередного локдауна заказов было очень много, можно было заработать за 12 часов 140–160 евро. Сейчас спокойнее, но в день минимум 80 евро. Сегодня мне удалось заработать за 7 часов 90 евро. Еще нам выдают дополнительный бонус в размере 10 евро за 8-часовой рабочий день”, — доволен молодой человек.

По поводу зарплаты он уточняет, что минимальная зарплата зафиксирована на 2,75 евро за заказ в радиусе 3 км от ресторана. Если клиент находится дальше, начинается доплата в размере 50 центов за километр.

”График работы полностью отсутствует. Регистрируясь курьером в Bolt Food, мы никому ничего не обязаны. Я работаю всегда, как нахожу свободное время от школы и других занятий. Когда у меня дистанционное обучение и в школу ходить не надо, я работаю 8–10 часов в день. Если надо ходить на учебу, стараюсь хотя бы 3–4 часа поработать”, — отмечает Сергей.

”Если 8 км ехать, могут заплатить 10–15 евро. На это потрачу минут 30. Но бывает, что заказов мало. И я все это время просижу в машине. Или будет пара мелких заказов по 3 евро где-то. Да и по городу машина больше топлива кушает”, — объясняет Анастасия.

”Раньше было больше. Можно было заработать 60 евро. А сейчас 40–50 евро в день выходит. В пятницу, субботу работаю с 11 до 22 часов. В будни только пока ребенок в саду”, — говорит Анастасия.

Еще один курьер Bolt Анастасия занимается доставкой около полугода. Основная работа у девушки в ресторане. На доставках девушка зарабатывает значительно меньше, чем Андрей и Сергей.

”У меня два раза так было. У других курьеров бывало и чаще” — признается молодой человек. — Обычно клиенты, которые пропадают, это пьяные люди. Некоторые потом объявляются, но уже ничего не поделать, сами виноваты”.

Как и у Андрея, у Сергея тоже были случаи, когда заказчик бесследно пропадал. Здесь Сергей уточняет, что после 10 минут ожидания и трех неотвеченных звонков курьер должен позвонить в поддержку. Оттуда еще раз позвонят клиенту. Если ответа нет, курьеру разрешено оставить еду себе или просто выкинуть.

”Самый заурядный инцидент: у клиента при заказе есть строка с вопросом, где оставить заказ. Обычно отвечают ”за дверью”. Часть клиентов под этим подразумевает, что курьер должен оставить заказ за дверью и просто уйти. А другие имеют в виду, что курьер должен прийти за дверь и отдать заказ в руки. Многие начинают из-за этого ругаться, когда мы оставляем еду на полу за дверью”, — говорит Сергей.

Во время пандемии есть правило бесконтактной доставки, но если клиент оставит сообщение, что хочет получить заказ на руки, то курьер все же обязан принести его, отмечает юноша.

”Один раз ехавший за мной мужчина не соблюдал дистанцию между автомобилями. Мне надо было после поворота остановиться на дороге, чтобы забрать заказ. Я включил аварийные огни. Он этого не увидел из-за того, что не соблюдал дистанцию, и начал на меня орать, что я показал поворотник и просто остановился посреди дороги”, — вспоминает молодой человек.

”Курьеры являются частными предпринимателями. Wolt это их бизнес-партнер. Мы заключаем договор об оказании услуг (töövõtuleping или teenusepakkumise leping). Это означает, что они могут свободно решать, где, когда и сколько заказов они обслужат. Любой, кто хочет стать курьером и имеет разрешение на проживание и работу в Эстонии, может подключиться онлайн.

По его словам, никому из курьеров в голову не придёт съесть чужую еду. ”Ответственный курьер всегда справится с поиском местоположения, дозвонится до заказчика, отыщет его за тридевять земель, за исключением единичных случаев, безвыходных ситуаций. Тогда еда отправляется в качестве перекуса работникам офиса, а деньги обратно на счёт заказчика”, — подытоживает мужчина.

”Как поработал, так и заработал. Курьер с полной нагрузкой, усердно поработав, вполне может обеспечить себя средней по стране зарплатой. Даже с учётом того, что топливо оплачивает сам курьер. Перепадают и чаевые, хотя они чисто символические. Но выпить раз в день кофе можно без проблем”, — добавляет Антон.

Несмотря на то, что мужчина считает эту работу скучной, из плюсов он отмечает хорошую службу поддержки курьеров, свободный график работы, минимальное количество нервного напряжения и неприятных инцидентов. Из минусов — отсутствие фиксированного заработка.

В качестве примера заработка Антон показывает снимок из своего приложения, где видно, в какой день и какую сумму он смог заработать. Суммы варьируются от 33 до 161 евро.

”Если в двух словах, то работа в сервисе доставок скучная и однообразная, но по доходу позволяющая вести достойную жизнь даже тем, у кого это основной заработок, — считает Антон. — Я не работаю с полной нагрузкой. Получается то 4 часа, то 7 часов, иногда 10. Но количество часов не фиксируется приложением, так что какая сумма за сколько часов выходит, не всегда понятно”.

Антон работает курьером Wolt уже два года. Раскрывать подробные детали работы мужчина не пожелал, но отметил, что это вполне достойный заработок.

”У меня коллега давно в Bolt работает. Говорит, максимум в день 100 евро получал. Также есть знакомый, который и в Bolt работает, и в Wolt . В Bolt очень редко выходит. Мало платят”, — говорит девушка.

У нас нет языковых требований, мы не выбираем курьеров по национальному признаку, полу, возрасту, расе.

Мы очень гордимся, что можем предложить работу и дополнительный заработок тысячам людей. Особенно в такие времена, когда во многих сферах неразбериха из-за коронавируса.

На данный момент в Эстонии у нас 2000 действующих курьеров, и более 5000 людей в ожидании быть принятыми на работу. В прошлом году был всплеск интереса к этой работе.

В последние месяцы курьеры Wolt зарабатывали около 12 евро за онлайн-час (минус налоги), который включает все время, когда курьер был в сети и мог принять или отклонить заказы. Курьеры получают плату за каждую доставку, к этому добавляются различные бонусы. Важно отметить, что курьеры всегда получают больше, чем платят клиенты. Более половины комиссий, полученных от заведений, мы выплачиваем им.

Несколько недель назад мы стали предоставлять страхование от несчастных случаев всем нашим курьерам. Wolt покрывает 100% расходов. Также мы регулярно проводим опросы, чтобы узнать, как они справляются с работой. Мы оплачиваем их социальный налог. А наша служба поддержки всегда быстро реагирует на их обращения.

В прошлом году мы также ввели специальную программу поддержки для тех курьеров, у которых диагностирован коронавирус или же они находятся на обязательном карантине.

Мы не контролируем работу курьеров. Если возникают проблемы, наши клиенты могут связаться с поддержкой Wolt. Жалобы бывают. Их количество зависит от конкретного ресторана. Во многом жалобы касаются упаковки заказов и того, как курьер перевозил его в сумке”.

Кристийн Йетс,

пресс-секретарь Bolt

”Чтобы стать курьером Bolt, надо быть не моложе 18 лет, иметь смартфон и не иметь записей в регистре наказаний.

Вначале заполняется регистрационная форма на сайте Bolt. Если информация в анкете отвечает нашим требованиям, мы связываемся с человеком и договариваемся об обучении. После обучения мы активируем конто курьера, и он может приступать к работе.

Между курьером и Bolt не заключается договора. Курьер получает оплату в соответствии с объемом работы: чем больше заказов он обслуживает, тем больше зарплата. За каждый заказ курьер получает базовую оплату. Если заказ надо далеко везти, оплата повышается.

В прошлом году количество заказов Bolt Food значительно выросло. Также и работа курьера стала популярна. Мы активируем новых курьеров каждую неделю. В Таллинне на данный момент очередь ожидания около 3–4 недель.

Конечно, для нас важно обеспечить клиентов быстрой и качественной услугой. Клиенты всегда могут обратиться в нашу поддержку, чтобы быстро решить проблему. Также полученную услугу клиент может оценить по пятибалльной шкале в нашем приложении”.