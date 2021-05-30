30.05.2021, 15:26
ФОТО | Скандальный памятник Яаку Йоала вновь оказался открыт для обозрения(6)
В щите из ДСП, который закрывает скандальный памятник Яаку Йоала в Вильянди, кто-то проделал большую дыру. Теперь он вновь практически открыт для обозрения.
Отверстие появилось в воскресенье примерно в два часа. Время от времени к памятнику подходят любопытствующие, некоторые фотографируются.
Напомним, что убрать памятник Яаку Йоала потребовала вдова певца. ”В целом, форма не соответствует представленным ранее эскизам, но есть и другие недочеты”, — заявила Майре Йоала.
Власти города решили пойти навстречу вдове певца, пока не будут решены все связанные с авторским правом юридическое вопросы. Скульптуру обнесли щитами из ДСП.