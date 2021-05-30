За рубежом
30.05.2021, 15:01

В Беларуси задержали главного редактора новостного портала

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Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Minsk 23. augustil. Algul lasti meeleavaldustel Valgevenes toimuda suuremate takistusteta, ent seejärel algasid repressioonid.
Andres Putting
Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота задержан в Гродно, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", — сказано в сообщении.

На сайте портала Hrodna.life уточняется, что к дому журналиста подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Сообщается, что Шота работал ранее на белорусском портале tut.by, ряд сотрудников которого задержаны.

В марте в Гродно суд рассматривал дело в отношении главного редактора Hrodna.life, его признали виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовали, напоминает ТАСС.

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