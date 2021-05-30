За рубежом
30.05.2021, 14:49

Стрельба в Майами: погибли двое, ранены более 20 человек

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John Anderson/Tyler Morning Telegraph via AP/Scanpix
Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в Майами, в результате чего по меньшей мере два человека были убиты и более 20 ранены. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

"Я нахожусь на месте еще одного целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", — написал на своей странице в Twitter начальник полиции Майами Альфредо Рамирес.

Сообщается, что люди находились на улице возле места, арендованного для проведения концерта, в момент, когда неизвестные открыли огонь. Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

Точное число жертв и пострадавших уточняется. Известно также, что полиция разыскивает белый внедорожник, на котором предположительно прибыли стрелявшие, передает ТАСС.

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