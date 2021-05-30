Канада в шоке: останки 215 детей нашли на месте бывшего интерната

Об обнаружении братской могилы в городе Камлупс в Британской Колумбии в четверг объявили представители общины, называющей себя "Народ слияния" (Tk'emlups te Secwepemc).

По их данным, останки принадлежат воспитанникам школы-интерната, закрывшейся больше 40 лет назад.

В настоящее время автономное правительство Народа слияния вместе с музейными специалистами и офисом коронера работают над тем, чтобы установить, когда и по какой причине погибли дети.

Глава общины в городе Камлупс Розанна Казимир заявила, что захоронение никогда не документировалось администрацией школы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал открытие, сделанное в Британской Колумбии, "болезненным напоминанием о позорной главе истории нашей страны".

В XIX и XX веках в Канаде действовали школы-интернаты, куда с целью принудительной ассимиляции помещали детей и подростков из числа коренных народов.

Школа-интернат в Камлупсе, основанная в 1890 году, изначально под управлением Римско-католической церкви, была одной из крупнейших в стране и проработала до 1978 года. В 50-е годы прошлого века число ее воспитанников достигало 500 человек.

Что известно о найденных останках

Представители общины сообщили, что детские останки были найдены в ходе исследования территории интерната с помощью георадара.

"Насколько нам известно, смерти этих детей не были задокументированы. Некоторым из них было не больше трех лет", - сказала Розанна Казимир.

Община обратилась к родственникам детей, посещавших школу, и рассчитывает представить предварительные выводы к середине июня.

Главный коронер Британской Колумбии Лиза Лапойнт заявила канадской телекомпании Си-би-си, что расследование находится на ранней стадии процесса сбора информации.

Новость об обнаружении массового захоронения детей в Камлупсе шокировала Канаду.

Джастин Трюдо написал в "Твиттере", что это "разбило его сердце".