ВИДЕО | В Кохтла-Ярве молодой водитель без прав пытался уйти от полиции с полной машиной несовершеннолетних

Патруль полиции получил в субботу около 19 часов сообщение, что в сторону Кохтла-Ярве двигается автомобиль Mitsubishi Colt, в котором находится компания несовершеннолетних.

Через десять минут патрульные нагнали эту машину, но ее водитель проигнорировал знаки остановиться и продолжил путь в сторону села Пеэри, причем его скорость доходила до 130 км/ч, а при выполнении маневров — до 100 км/ч. Стражи порядка рассматривали возможность принудительной остановки, но в целях обеспечения безопасности, от этого отказались.

Водитель Mitsubishi в ходе погони два раза столкнулся с патрульной машиной полиции.

После второго столкновения Mitsubishi занесло через бордюр в зеленую полосу. После остановки водитель попытался сбежать, но был задержан полицейскими.

"За рулем находился 23-летний мужчина, который был ранее знаком правоохранителям. Мужчина был тезв, но у него отсутствовали водительские права. Кроме него в машине находились четверо несовершеннолетних: 16-летний подросток, а также 15- и 17-летние девушки", — сообщил оперативный дежурный Идаской префектуры Андреас Клиймант.

Трое из молодежной компании были трезвы, а один — выпивши. Несовершеннолетних передали родителям, на нетрезвого составили протокол.

Прибывшая на место инцидента скорая помощь осмотрела молодых людей, никто травм не получил. Как автомобиль Mitsubishi, так и патрульная Škoda в результате столкновений получили повреждения.