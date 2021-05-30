ФОТО | Ночной дебош в Теллискиви: драка закончилась больницей, а дрифт — аварией

Субботним вечером отличился столичный район Теллискиви.

В 23.30 полиции сообщили, что у Балтийского вокзала автомобиль BMW черного цвета врезался в ограду парковки. Водитель покинул место происшествия. Обстоятельства ДТП выяснит следствие.

В 23.50 в том же районе, который часто именуют "творческий городок Теллискиви", на улице возник конфликт, в ходе которого 21-летний молодой человек нанес 30-летнему мужчине телесные повреждения. Скорая помощь отвезла пострадавшего в больницу, а полиция задержала другого участника драки. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах инцидента.

Соблюдайте границу!

Оперативный дежурный Кесклиннаского отделения полиции Эрик Йыэсаар, комментируя события вчерашнего вечера, сказал Delfi, что для полиции вечер выдался сравнительно сложным.

"Конфликтные ситуации в общественных местах пришлось разрешать в более чем паре случаев. Можно предположить, что смягчение ограничений и теплая погода побуждают всё большее число людей проводить время в увеселительных заведениях", — отметил Йыэсаар и подчеркнул, что большую роль в возникновении проблемых ситуаций играет излишнее употребление затуманивающих разум веществ.

"При употреблении алкоголя могут возникнуть недоразумения, которые, к сожалению, у нетрезвых людей не получается разрешить словами. Напомним, что при употреблении алкоголя нужно знать границу, все проблемы можно разрешить словесно".