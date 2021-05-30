СМИ: британская разведка считает утечку COVID-19 из лаборатории правдоподобной

Источник газеты в американской разведке выразил обеспокоенность, что если не выявить происхождение коронавируса сейчас, то проблема может повториться, пишет "Коммерсант".

Как отмечает The Sunday Times, информация появилась на фоне жалоб ученых на то, что им не давали говорить о вероятности утечки вируса из лаборатории. Старший научный сотрудник Атлантического совета, советник Всемирной организации здравоохранения по редактированию генома человека Джейми Метцль отметил, что ученых, которые придерживались версии лабораторного происхождения COVID-19 называли сторонниками теории заговора.

Накануне Daily Mail рассказала о двух ученых из Норвегии и Великобритании, которые сообщили об отказе крупных научных изданий публиковать их работу о том, что коронавирус мог стать результатом утечки из лаборатории. В итоге ее опубликовали, но основную тему пришлось изменить. Они готовятся обнародовать дополнительную версию своей работы.

The Sunday Times отмечает, что информация о переоценке возможности лабораторной утечки появилась после публикации в СМИ информации о том, что не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Кроме того, газета The New York Times накануне сообщила, что у американской разведки есть данные о происхождении вируса.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Полученные результаты хозяин Белого дома обязал представить в течение 90 дней.

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