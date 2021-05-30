На столичном пляже Пикакари поднимут ”Голубой флаг”

Международный фонд экологического образования (FEE) уже восьмой год отмечает знаком качества пляж в Пыхья-Таллинне.

”1 июня открываем пляжный сезон на пыхья-таллиннских пляжах Штромка и Пикакари. Тогда к работе приступит береговая охрана, а МуПо будет обеспечивать порядок. Оба пляжа находятся в уникальных местах возле природоохранных зон. Радует, что Мериметса и Пальяссааре остаются местами с чистой природой”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Старейшина района добавил, что подготовка к летнему сезону началась 15 апреля и включила в себя планирование, выравнивание и механическое просеивание песка, а также установку прошедшего обслуживание инвентаря.

”Голубой флаг” — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные. Пляж должен отвечать более 30 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.