ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 62 случая заражения коронавирусом, умер один человек

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 28 человек. 24 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Валгамаа добавилось 8, Пярнумаа 7, Ида-Вирумаа 6, Вильяндимаа 4, в Рапла- и Ляэне-Вирумаа по 2, в Пылва-, Тарту- и Ляэнемаа — по 1 новому инфицированному. В случае двух положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 183 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 7 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 120 пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 89 человек (74%).

За сутки умерла одна пациентка - 80-летняя женщина.

За сутки было введено 5214 доз прививки. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 467 173 человека, из которых у 261 240 человек курс вакцинации завершен.

В возрастной группе 70+ более 60% населения вакцинировано во всех уездах, за исключением Ида-Вирумаа.

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