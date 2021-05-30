Крикунов о шансах хоккеистов России на ЧМ: состав собран хороший, обязаны брать золото

"Поначалу было тяжело, швейцарцы хорошо настроились. В конце или мы добавили, или швейцарцы съехали. В принципе, сегодняшний хоккей — это то, что хочется видеть от сборной дальше, но есть нюансы. Состав собран хороший, обязаны брать золото", — сказал Крикунов в комментарии для Чемпионат.com.

"Что касается выбора вратаря в четвертьфинале, то это тяжелый вопрос. Самонов играет все матчи, сегодня неплохо играл. Ему доверяют, это правильно. А там уже будет видно.

У нас в каждом звене есть игрок, который один в один может обыграть противника. У соперника сразу начинается паника, этим надо пользоваться, не надо прятать, наоборот, нужно товар лицом показать", — отметил Крикунов.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча против Швейцарии заявил, что "думать о том, что мы главные претенденты на золото, преждевременно. Мы делаем шаг за шагом, а там уже посмотрим на конечный результат. У нас было два дня паузы, мы тяжеловато входили в игру. Самое главное — 30 блокированных бросков. Результат пришел за счет полной самоотдачи и правильной тактической игры".

"Толчинский всегда был в нашем расширенном листе. Мы следили за ним. У нас с Сергеем были личные беседы. Мы всегда рассчитывали на него, поэтому он и играет в сборной. Он молодец, провел хороший третий период. В моменте с пасом правильно сыграл, полез в глубину, отборолся до конца. Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Хорошо, что он у нас есть — будем выбирать между ним и Самоновым. Орлов, Тарасенко, Григоренко сыграют в следующем матче — у нас будет состав приближенный к плей-офф", — сказал Брагин.

В пяти матчах чемпионата мира в Риге российские хоккеисты под эмблемой "Команда ОКР" (Олимпийский комитет России) одержали 4 победы и с 12 очками лидируют в своей группе. На предварительном этапе им еще предстоит сыграть со Швецией (31 мая) и Беларусью (1 июня).

Четвертьфиналы пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, финал — 6 июня.