В Эстонии прошли акции в поддержку пострадавших от действий белорусских властей

Представители белорусской диаспоры провели вчера в центре Старого Таллинна акцию солидарности с белорусами, подвергающимися у себя на родине террору и преследованиям, передает rus.err.

"Ровно год назад, 29 мая, в городе Гродно был по провокации задержан Сергей Тихановский. Это было политическое решение Лукашенко, и Сергей был первым, кто вошел в список политических заключенных", — сказала член НКО Valgevene Maja Ирина Суурсилд.

Вчера наклейки с именами белорусов, ставших жертвами преследований со стороны властей, были установлены на оказавшемся на улице Харью старом грузовике. По словам организаторов акции, эта своего рода инсталляция напомнит жителям Эстонии о том, что в расположенной недалеко от нас европейской стране ежедневно совершаются преступления против человечности.

Акция солидарности с республикой Беларусь состоялась в субботу и в Тарту.

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