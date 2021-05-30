О чем договорились Путин и Лукашенко: задержанная россиянка, транш на $500 млн и работа ”Белавиа”

”По инициативе президента была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична”, — рассказал Песков.

Однако, по его словам, нужно принимать во внимание факт наличия у Сапеги белорусского вида на жительство. ”Все должно происходить в рамках закона. Президент поручил МИДу самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки”, — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также сообщил, что президенты обсудили второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить Белоруссии в ближайшее время. ”По крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано”, — сказал пресс-секретарь. При этом точные сроки он назвать затруднился.

Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации вокруг рейса Ryanair. В Кремле заметили, что инцидент требует ”вдумчивого разбирательства”. При этом Песков отказался озвучивать какие-то детали из документов, которые Лукашенко собирался показать Путину.

По словам Пескова, президенты не обсуждали вопрос полетов компании ”Белавиа” в Крым. В то же время близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал ”Пул Первого” сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность об открытии новых рейсов ”Белавиа” в российские города.

23-летнюю Софью Сапегу задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений в августе—сентябре прошлого года. После ареста в провластном белорусском Telegram-канале ”Желтые сливы” появилось видео, на котором Сапега говорит, что является редактором канала ”Черная книга Беларуси”, который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел.

Мать журналистки сообщала, что во время прошлогодних протестов Сапеги не было в Белоруссии, она уехала в Литву. Женщина обратилась к Путину с просьбой посодействовать в освобождении россиянки.