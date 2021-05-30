За минувшие сутки травмы получали все: водители авто, мотоциклисты, пешеходы и велосипедисты. Подробности восьми ДТП с тяжкими последствиями

В 1.30 в Таллинне на улице Весиленнуки (у дома номер 8) 21-летняя женщина в ходе поездки упала с электросамоката. Пострадавшую доставили в больницу.

В 2.40 в Пайкузе (Пярнуский уезд) на перекрестке Пайде мнт и Сельяметса теэ произошло ДТП: 28-летняя женщина переходила проезжую часть и получила удар от автомобиля. Пешеход дошла до дома, но позже вызвала скорую помощь, ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 9.22 в Элва (Тартумаа) на перекрестке Валга мтн и улицы Пуйестеэ 52-летняя женщина на Škoda Octavia выполняла левый поворот и врезалась в ехавшего по встречной полосе 37-летнего велосипедиста. Мужчина доставлен в больницу.

В 12.25 в волости Хальяла (Ляэне-Вирумаа) на перекрестке Хальяла-Кясму мнт и Карула

Вихула-Сагади мнт 62-летний мужчина на Volkswagen Tiguan выполнял левый поворот и столкнулся с обгонявшим его автомобилем Dacia Duster, за рулем которого находился 66-летний мужчина. Водителя Dacia доставили в больницу, обстоятельства аварии устанавливаются.

В 14.42 в поселке Ахья (волость Пылва) на 34-м километре шоссе Тарту - Вярска - Ряпина 51 летний мужчина потерял контроль над мопедом и упал. Его пассажирку - 55-летнюю женщину - доставили в больницу.

В 17.55 в волости Ярва (Ярвамаа) на 13-м километре шоссе Мяэкюла - Коэру - Капу 46-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Kawasaki резко затормозил и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 20.05 в поселке Рохунеэме (волость Виймси, Харьюмаа) на перекрестке Рохунеэме и Калури теэ 48-летний мужчина на мотоцикле Indian врезался сзади в двигавшийся в том же направлении автомобиль Peugeot 5008, которым управлял 29-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 20.40 в Нарве у дома номер 2 по улице Мыйза 42-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Bora сбила 18-летнего молодого человека. Пешехода доставили в больницу.

За сутки полиция задержала 21 водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.