Сообщают, что живущим за границей РФ россиянам теперь придется возвращаться, чтобы получить новый загранпаспорт. Правда ли это?

Что случилось?

28 мая ”Парламентская газета” опубликовала материал о вступлении в силу с 30 мая приказа № 186 МВД России от 31 марта 2021 года, который регулирует выдачу россиянам загранпаспортов.

Из этого документа издание сделало вывод, что теперь граждане России, живущие за пределами страны, смогут получить загранпаспорт, только приехав в Россию — хотя раньше паспорта можно было оформить и за рубежом. Новости об этом со ссылкой на ”Парламентскую газету” начали публиковать и другие российские здания — включая правительственную ”Российскую газету” и РИА Новости.

Это правда?

Нет. В статье 8 федерального закона ”О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” четко говорится:

Гражданину Российской Федерации, проживающему за пределами территории Российской Федерации, паспорт оформляется и выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации в государстве пребывания указанного гражданина.

У российского МИДа есть и специальный регламент, регулирующий оформление и выдачу загранпаспортов россиянам за границей, который никто не отменял. Там, в частности, говорится, что всеми операциями, связанными с приемом заявок на выдачу паспорта — и самой их выдачей — занимаются сотрудники посольств и консульств России. Это уже подтвердили и в самом российском МИДе.

А приказ МВД № 186, о котором написала ”Парламентская газета”, регулирует получение загранпаспортов для остальных россиян — в том числе тех, кто сейчас постоянно живет за рубежом, но за получением паспорта обратился ”на территории Российской Федерации” (вероятно, из-за упоминания этой опции в приказе и случилась путаница). Они получают паспорта в подразделениях МВД на территории России — как и раньше.

А что-то изменилось?

Для живущих за границей россиян не изменилось ничего. Сама ”Парламентская газета” 29 мая исправила свой материал и убрала из него упоминание о необходимости лично приехать в Россию для получения загранпаспорта. Вместо этого там появилось упоминание о том, что ”полномочия выдавать паспорт граждан России за пределами страны возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения”.