Тихановский спустя год ареста: "Буду сидеть столько, сколько позволит народ"

Белорусский видеоблогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский уже год — с 29 мая 2020 года — находится под арестом. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, воспрепятствовании осуществлению избирательного права, а также разжигании социальной вражды. Накануне годовщины заключения Тихановский смог передал DW ответы на вопросы DW, где рассказал о давлении на него, оценил выдвинутые против него обвинения и рассказал, сколько еще будет сидеть в тюрьме.

Тихановский: "Я ни о чем пока еще не жалею"





Хотя Сергей Тихановский находится под стражей уже год, на вопрос о том, как он оценивает свое решение выдвигаться кандидатом в президенты, блогер ответил, что "пока еще ни о чем не жалеет". По словам Тихановского, на его убеждения год, проведенный в СИЗО, никак не повлиял: "Этот год только немного подпортил здоровье. Сижу и живу как будто в параллельной реальности", — отмечает политзаключенный.

Кроме того, Тихановский рассказал, что за прошедшие месяцы под арестом на него оказывалось давление: "Оказывали давление на Володарке (СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. — Ред.). Это были различного рода провокации, последствием которых стало помещение меня неоднократно в карцер. Были провокации, когда после карцера не мог войти в камеру, так как сокамерники по непонятным причинам отказывались находиться там со мной вместе". Кроме того, в целом само нахождение в СИЗО по надуманным обвинениям он считает формой давления.

"Обвинения надуманные и политически мотивированные"

