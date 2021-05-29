Лутсар: вакцинация подростков от COVID-19 может начаться осенью

"Мы не спешим с подростками в данный момент. Прежде всего в фокусе внимания государства должно быть снижение или устранение очень серьезных случаев заболевания, а также последствий и побочных эффектов, или так называемого "долгого COVID". Нам необходимо сосредоточить внимание на вакцинации взрослых", — заявила Лутсар в интервью ERR.

По ее словам, скоро школьный год закончится и начнутся летние каникулы, однако с организационной точки зрения в школах проще и эффективнее делать прививки детям. Однако есть и другой вариант — проводить вакцинацию у семейных врачей.

"Дети не являются нашим приоритетом, потому что у них коронавирус протекает в легкой форме, — объяснила Лутсар — Я очень надеюсь, что к августу прививку получат 70% взрослых людей. И когда учебный год будет не за горами, то можно будет подумать о детях".

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