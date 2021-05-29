Песков заявил о виде на жительство в Беларуси у россиянки Сапеги

"Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Белоруссии", — сказал Песков журналистам в субботу.

Он добавил: "Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона".

Песков сообщил, что президент РФ поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки.

Он отказался рассказать журналистам о содержании папки с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Путиным в Сочи привез Лукашенко. "Нет, поподробнее узнать нельзя (…) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию", — сказал пресс-секретарь.

Песков также заявил, что позиция Москвы по поводу инцидента с посадкой самолета Raynayr в Минске 23 мая основана на четком соблюдении международных норм авиасообщения.

"Могу сказать, что мы как были, так и есть, против этих множественных расследований, скорее, эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьезного подхода, основанного на соответствующих нормах международного права в сфере авиаперевозок", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал журналистам, что Лукашенко продолжает свой визит в Россию, переговоры с Путиным продолжаются уже два дня.